Соцфонд будет доплачивать пенсионерам

10:14, 15 мар 2025

Совет Федерации в пятницу, 14 марта, одобрил поправки к закону "О государственной социальной помощи". Об этом сообщили в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

Теперь Социальный фонд возьмет на себя функции по установлению и выплате региональных социальных доплат неработающим пенсионерам, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума в регионе.

Деньги на доплаты будут поступать из двух источников — федерального бюджета через систему межбюджетных трансфертов и из региональных бюджетов. Непосредственные выплаты лягут на плечи территориальных подразделений Соцфонда.

Ожидается, что новая система сделает социальную поддержку более адресной и эффективной, обеспечивая помощь тем пенсионерам, которые действительно в этом нуждаются.

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Автор: Семен Подгорный