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Жителей Башкирии предупредили о сильнейших осадках

Жителей Башкирии предупредили о сильнейших осадках

22:15, 15 мар 2025

В Башкирии предупреждают о серьезном ударе стихии. По данным Башгидромета, которые приводит республиканский Госкомитет по ЧС, 16 марта регион накроют мощные ливни, а дороги превратятся в каток из-за гололёда и снежного наката.

Погода разбушуется не на шутку — ветер разгонится до 18 м/с, а видимость упадёт ниже 500 метров. Автомобилистам настоятельно рекомендуют не лихачить, держать дистанцию и скорость под контролем.

Пешеходам тоже стоит подготовиться — высокие каблуки лучше оставить дома. На скользких тротуарах выручит только обувь с надёжной нескользящей подошвой.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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