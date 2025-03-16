Уфа растопила 22-летний рекорд: столбик термометра взлетел до +9,1
11:34, 16 мар 2025
В Уфе установлен новый температурный максимум. 15 марта воздух прогрелся до аномальных +9,1°C, сообщает башкирский Гидрометцентр. Измерения, проведённые на аэрологической станции в районе Демы, показали почти двукратное превышение предыдущих рекордных показателей.
Прежний максимум держался с начала 2000-х — тогда в 2003 и 2006 годах температура в середине марта не поднималась выше +5°C. Синоптики подтверждают: такого тепла в это время года Уфа не видела более двух десятилетий.
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Автор: Семен Подгорный
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