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Потоп в Башкирии: жители завалили МЧС жалобами на талые воды

Потоп в Башкирии: жители завалили МЧС жалобами на талые воды

11:37, 16 мар 2025

За сутки в МЧС Башкирии поступило 135 новых жалоб от местных жителей на подтопление талыми водами. Общее число обращений достигло 157, сообщили спасатели утром 16 марта.

На данный момент специалисты ведомства держат на контроле четыре точки в разных районах республики. В селе Коб-Покровка Благоварского района вода добралась до двух придомовых участков на улице Центральной. В деревне Зириково Гафурийского района затопило один участок на Партизанской улице.

Не обошлось и без проблем на дорогах. В Давлекановском районе вода перекрыла путь к селу Новояппарово, а в Кармаскалинском оказалась затоплена трасса Улукулево – Кабаково – Суук-Чишма в месте пересечения с рекой Караелга.

На помощь жителям брошены 64 оперативные группы спасателей. В ведомстве отметили, что на реках республики сейчас неполный ледостав, что усложняет ситуацию с паводком.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: паводок
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