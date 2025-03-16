Столица Башкирии готовится к весеннему клинингу

11:43, 16 мар 2025

Уфа готовится к масштабной весенней уборке. Администрация Уфы объявила о проведении общегородских субботников 12 и 26 апреля, которые выпадают на выходные дни.

Месячник по санитарной очистке официально стартует 7 апреля, но фактически работы уже начались. С 15 марта коммунальщики приступили к уборке дорог, дворов и общественных пространств. В ближайшие недели город очистят от зимнего мусора, приведут в порядок парки, скверы и лесопарковые зоны.

Автор: Семен Подгорный