В Башкирию возвращаются морозы

11:47, 16 мар 2025

В Башкирии с 19 марта ожидается возвращение ночных морозов, сообщают синоптики Гисметео. Температура в тёмное время суток упадёт ниже нуля, сохранив минусовые значения и в утренние часы. Только днём воздух будет прогреваться до положительных отметок.

Местами по региону прогнозируются снегопады. При этом центральную Россию похолодание настигнет раньше — уже 17 марта, предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура ночью в центре страны могут опуститься до -8 градусов.

Автор: Семен Подгорный