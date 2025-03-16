В Башкирию возвращаются морозы
11:47, 16 мар 2025
В Башкирии с 19 марта ожидается возвращение ночных морозов, сообщают синоптики Гисметео. Температура в тёмное время суток упадёт ниже нуля, сохранив минусовые значения и в утренние часы. Только днём воздух будет прогреваться до положительных отметок.
Местами по региону прогнозируются снегопады. При этом центральную Россию похолодание настигнет раньше — уже 17 марта, предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура ночью в центре страны могут опуститься до -8 градусов.
Автор: Семен Подгорный
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