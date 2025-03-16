В Башкирии не стало журналиста и писателя Иршата Тляумбетова

15:36, 16 мар 2025

Бывший редактор молодёжного журнала «Шонкар» скончался на 63-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили представители администрации Бурзянского района 16 марта.

Прощание с журналистом пройдёт в его родной деревне Аскарово завтра в полдень. Администрация района уже выразила соболезнования родственникам покойного.

Путь Тляумбетова в журналистике начался в 1985-м в региональной газете «Ленинец». Историк по образованию, выпускник БашГУ, он успел поработать и в комсомоле, и школьным учителем. Настоящий взлёт карьеры случился в 1995-м, когда Иршат стал корреспондентом «Башкортостана», дослужившись там до заместителя главреда.

Шесть лет, с 2002 по 2008, Тляумбетов возглавлял молодёжный журнал «Шонкар». Помимо журналистских заслуг, он известен как член Союза писателей республики и автор двух книг: «Лесная бабушка» и «Хозяин гор».

Примечательно, что Тляумбетов имел серьёзную научную подготовку — окончил не только истфак, но и аспирантуру Башкирской академии госслужбы, где специализировался на политических технологиях и этнополитической конфликтологии.

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Автор: Семен Подгорный