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Экскурсии к зубрам в природном парке Башкирии отменены из-за подъема воды в реке

Экскурсии к зубрам в природном парке Башкирии отменены из-за подъема воды в реке

16:08, 17 мар 2025

Администрация природного парка «Мурадымовское ущелье» в Башкирии временно отменила все экскурсии по популярному маршруту «Тропою зубра». Как сообщили представители парка, гостям также перекрыли доступ к вольерам, где содержатся зубры.

Причиной стал резкий подъем воды в реке Большой Ик после недавних осадков. Сотрудникам пришлось разобрать мосты через броды для безопасности посетителей.

Когда туристы снова смогут увидеть могучих лесных великанов, пока неизвестно. Следить за обновлениями о водной обстановке и возобновлении экскурсий можно на официальной странице парка во ВКонтакте.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГБУ Дирекция по ООПТ Республики Башкортостан
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