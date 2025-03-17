В Башкирии обещают адскую погоду
20:18, 17 мар 2025
В Башкирии 18 марта ожидается резкое ухудшение погодных условий.
По информации регионального управления МЧС России, в этот день пройдут обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Спасатели также предупреждают жителей региона о гололеде, налипании снега на деревья и электропровода. На отдельных дорогах ночью и утром ожидается туман, видимость упадёт до 500 метров и менее.
Температура ночью составит от -1 до -6 градусов, местами при прояснениях похолодает до -7...-12 градусов, днём потеплеет до 0…+5. Жителям советуют держаться подальше от деревьев и линий электропередач.
Автор: Семен Подгорный
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