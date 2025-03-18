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Мизулина прибудет в Уфу перед концертом своего возлюбленного

Мизулина прибудет в Уфу перед концертом своего возлюбленного

15:40, 18 мар 2025

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посетит Уфу 20 марта. Информация появилась в её соцсетях. Дочь известного сенатора планирует провести встречу с молодёжью для обсуждения насущных вопросов.

"Многие в этом городе меня давно ждут", — заявила общественница в своём аккаунте.

Интересно, что на следующий день в столице Башкирии выступит певец Шаман, с которым у Мизулиной, по её же признанию, сложились романтические отношения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Екатерина Мизулина/Телеграм
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