В Башкирии из-за паводка ограничили движение по дорогам в двух районах республики

19:44, 18 мар 2025

18 марта в Башкирии ограничили движение на дорогах в Иглинском и Стерлитамакском районах из-за разлива воды. Информацию предоставило Управление дорожного хозяйства республики.

Закрыт Южный обход села Иглино, а также мост через Куганак в Новом Барятино. Для автомобилистов, следующих через Новое Барятино, доступен объезд по трассе Р-240.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный