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В Башкирии из-за паводка ограничили движение по дорогам в двух районах республики

В Башкирии из-за паводка ограничили движение по дорогам в двух районах республики

19:44, 18 мар 2025

18 марта в Башкирии ограничили движение на дорогах в Иглинском и Стерлитамакском районах из-за разлива воды. Информацию предоставило Управление дорожного хозяйства республики.

Закрыт Южный обход села Иглино, а также мост через Куганак в Новом Барятино. Для автомобилистов, следующих через Новое Барятино, доступен объезд по трассе Р-240.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: паводок Иглинский район Стерлитамакский район
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