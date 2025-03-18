В Башкирии из-за паводка ограничили движение по дорогам в двух районах республики
19:44, 18 мар 2025
18 марта в Башкирии ограничили движение на дорогах в Иглинском и Стерлитамакском районах из-за разлива воды. Информацию предоставило Управление дорожного хозяйства республики.
Закрыт Южный обход села Иглино, а также мост через Куганак в Новом Барятино. Для автомобилистов, следующих через Новое Барятино, доступен объезд по трассе Р-240.
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Автор: Семен Подгорный
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