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Жителей Башкирии предупредили о новых погодных сюрпризах

Жителей Башкирии предупредили о новых погодных сюрпризах

21:42, 18 мар 2025

Синоптики Башгидромета предупреждают — погода в республике резко ухудшится. Госкомитет РБ по ЧС опубликовал неблагоприятный прогноз на 19 марта.

В среду жителей Башкирии ждёт настоящая смена погодных условий. Ночью регион накроет небольшим снегом и дождём, хотя северо-запад останется относительно сухим. Днём ситуация не улучшится — местами пройдёт мокрый снег с дождём.

Опасность ожидает водителей и пешеходов повсеместно: гололёд, снежный накат и мокрый снег, покрывающий провода и деревья. Туман сократит видимость до критических 500 метров.

Северный и северо-восточный ветер достигнет скорости 7-12 м/с. Температура ночью составит от -3 до +2 градусов, но на севере похолодает сильнее — до -8°C. Днём потеплеет до +1...+6°C, а на юго-востоке республики воздух прогреется до +11°C.

В Уфе ночью ожидается небольшой снег, гололёд и мокрый снег на проводах. Утром — опасная гололедица, хотя днём осадки уменьшатся. Температура в городе составит ночью -1...-3°C, днём поднимется до +2...+4°C. Ветер северный и северо-восточный 7-12 м/с.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: погода в башкирии
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