В Башкирии простились с военнослужащим, погибшим в Курской области

09:22, 19 мар 2025

В Белорецком районе Башкирии сегодня проводили в последний путь 24-летнего Дениса Гафатуллина. Парень погиб три месяца назад в Курской области во время выполнения боевого задания. О церемонии прощания сообщили в пресс-службе районной администрации.

Родившийся в 99-м Денис был настоящим умельцем — мог разобрать и собрать любую технику от мотоцикла до КАМАЗа. После девяти классов сельской школы Тирлянский поступил в педколледж Белорецка на физрука. Отслужил в космических войсках в Бурятии, а потом трудился на железной дороге в Уфе и укладывал трубы в Челябинске.

В прошлом году парень подписал контракт с Минобороны и отправился на передовую. 15 декабря 2024-го Денис не вернулся живым с боевого задания в Курской области.

Родные вспоминают его как душу любой тусовки — добрый, отзывчивый. Хоккеем болел не по-детски, даже местные награды имел.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии простились с бойцом СВО Дмитрием Ломовцевым

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети