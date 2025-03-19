В Башкирии стали реже травиться алкоголем — Роспотребнадзор

09:34, 19 мар 2025

В первые два месяца 2025 года жители Башкирии стали меньше травиться спиртным. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор, опубликовавший данные токсикологического мониторинга за январь-февраль текущего года.

Статистика показывает: коэффициент отравлений упал до 4,3 случая на 100 тысяч жителей. Год назад этот показатель был выше — 4,5 на 100 тысяч.

Антирейтинг городов возглавила столица республики — в Уфе зафиксировано 69 пострадавших. Следом идут Стерлитамак (17), Белорецк (16) и Октябрьский (11). Среди районов "лидируют" Белорецкий (9) и Уфимский (6).

Специалисты выяснили, что главные виновники отравлений — неуточнённый спирт (48,8%) и этанол (45,4%). Похоже, жители республики стали более избирательны в горячительных напитках.

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Автор: Семен Подгорный