В Бижбулякском районе Башкирии закрыли мост из-за паводка

10:42, 19 мар 2025

Сегодня, 19 марта, в Бижбулякском районе Башкирии полностью перекрыли движение по мосту через реку Дема. Ограничения вступили в силу с 10 утра. Управление дорожного хозяйства региона сообщило, что причиной стал начавшийся паводок.

Мост находится на подъезде к деревне Набережный (1+844 км). Водителям придётся делать крюк через село Аитово и деревню Боголюбовка. Когда вернут нормальное движение — неизвестно.

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Автор: Семен Подгорный