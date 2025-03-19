В Башкирии напомнили о праве на неполный рабочий день для родителей и опекунов

14:16, 19 мар 2025

В Башкирии напомнили о праве на сокращённый рабочий день для определённых категорий граждан. Министерство семьи, труда и соцзащиты региона разъяснило эти правила сегодня на портале UfacityNews.

Оказывается, работодатель не может отказать в укороченном графике беременным женщинам и родителям малышей до 14 лет. Такое же право есть у опекунов, у тех, кто воспитывает ребёнка-инвалида до 18 лет, и у лиц, ухаживающих за больными родственниками по медицинскому заключению.

Сколько именно часов работать —руководитель и сотрудник решают вместе. Бонус действует, пока сохраняются особые обстоятельства.

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Автор: Семен Подгорный