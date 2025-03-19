Погода в Башкирии вновь удивит своей непредсказуемостью
21:05, 19 мар 2025
Весенняя оттепель в Башкирии резко сменится возвращением зимних холодов. Синоптики Башгидромета предупреждают о похолодании с 20 марта после аномально теплой погоды и неожиданно раннего паводка.
По данным региональных метеорологов, в четверг местами выпадет небольшой мокрый снег. Ночью температура опустится до -2...-7°С. Днем будет относительно тепло: 0...+5°С. Ожидается умеренный западный ветер с порывами в дневное время.
Прогноз на пятницу, 21 марта, не порадует любителей весны — погодные условия останутся прежними, с ночными похолоданиями до -12 градусов при прояснениях.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о новых погодных сюрпризах
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупреждают о грядущем погодном сюрпризе
Общество в Башкирии
Синоптики предупреждают: в Башкирии резко похолодает
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер