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Погода в Башкирии вновь удивит своей непредсказуемостью

Погода в Башкирии вновь удивит своей непредсказуемостью

21:05, 19 мар 2025

Весенняя оттепель в Башкирии резко сменится возвращением зимних холодов. Синоптики Башгидромета предупреждают о похолодании с 20 марта после аномально теплой погоды и неожиданно раннего паводка.

По данным региональных метеорологов, в четверг местами выпадет небольшой мокрый снег. Ночью температура опустится до -2...-7°С. Днем будет относительно тепло: 0...+5°С. Ожидается умеренный западный ветер с порывами в дневное время.

Прогноз на пятницу, 21 марта, не порадует любителей весны — погодные условия останутся прежними, с ночными похолоданиями до -12 градусов при прояснениях.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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