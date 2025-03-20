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Новые правила призыва в российскую армию начнут действовать с 1 апреля

Новые правила призыва в российскую армию начнут действовать с 1 апреля

09:28, 20 мар 2025

С 1 апреля в России вступают в силу новые правила призыва в армию. По информации «Парламентской газеты», теперь годного к службе призывника, не попавшего в войска весной из-за отсутствия мест в воинских частях, могут автоматически отправить на службу в течение года.

Изменения коснулись и способов оповещения — повестки начнут массово рассылать через портал «Госуслуги» в электронном формате. Расширился список профессий для альтернативной службы.

Важным нововведением станет создание единого реестра призывников. В базу внесут данные о месте жительства и работы, образовании, семейном положении и медицинских противопоказаниях потенциальных военнослужащих.

Все новшества направлены на цифровизацию и упорядочивание призывной системы страны, что позволит сделать процесс более прозрачным и эффективным.

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Автор: Семен Подгорный
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