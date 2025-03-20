Число отравлений наркотиками в Башкирии снизилось на 66%

09:35, 20 мар 2025

В республике Башкортостан зафиксировано сокращение числа отравлений наркотиками и галлюциногенами. За январь-февраль 2025 года произошло 30 таких случаев, что на 66% меньше прошлогодних показателей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор в своём отчёте по токсикологическому мониторингу.

Упала и смертность от запрещённых веществ — с 24 до 16 летальных исходов. Антирейтинг возглавляет столица республики: в Уфе "поймали передоз" 21 человек из общего числа пострадавших.

Остальные случаи распределились по региону: Стерлитамак и Туймазы "отличились" двумя инцидентами каждый, а в Белебее, Нефтекамске, Октябрьском, Благовещенском и Уфимском районах зарегистрировано по одному отравлению.

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Автор: Семен Подгорный