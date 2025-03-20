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В Башкирии прогнозируется удивительная погода

В Башкирии прогнозируется удивительная погода

22:17, 20 мар 2025

В пятницу, 21 марта, жителей Башкирии ждет контрастная погода. Об этом сообщает республиканское управление МЧС.

Синоптики обещают ночью местами небольшой снег, днём осадки прекратятся. Воздух прогреется от минусовых значений ночью (от -3 до -8 градусов) до плюсовых днем (до +1...+6°C).

Западный ветер подует со скоростью до 7-12 м/с. Автомобилистам стоит быть осторожнее: на дорогах сохранится гололедица, а ночью и утром видимость снизится до 500-1000 метров из-за тумана.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: погода в башкирии
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