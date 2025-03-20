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Российские пенсионеры могут получить до 411 тысяч рублей

Российские пенсионеры могут получить до 411 тысяч рублей

22:59, 20 мар 2025

Социальный фонд Республики Башкортостан объявил о возможности единовременного получения накопительной пенсии для жителей республики в 2025 году. Об этом сообщило региональное отделение СФР, уточнив условия и порядок получения выплат.

Деньги могут получить мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, а также граждане, имеющие право на досрочную пенсию. Главное условие — размер накоплений не должен превышать 411 750 рублей.

Как это работает? С июля 2024 года действует обновлённый порядок расчёта, который упростил определение формы выплаты. Теперь всё зависит от двух факторов: суммы ваших пенсионных накоплений и установленного периода выплат, который сейчас составляет 270 месяцев (22,5 года).

Если при делении суммы накоплений на 270 получается меньше 10% от общероссийского прожиточного минимума пенсионера (то есть менее 1525 рублей в 2025 году) — вы получаете всё сразу.

Разберём на примере: мужчина достиг пенсионного возраста, его накопления составляют 405 000 рублей. Делим на 270 месяцев и получаем 1500 рублей ежемесячно. Это меньше установленного порога в 1525 рублей, поэтому гражданин может забрать все накопления одним платежом.

А вот если расчётная ежемесячная выплата превысит этот порог — придётся получать деньги частями каждый месяц.

В СФР подчеркнули, что проверить информацию о своих пенсионных накоплениях можно через Госуслуги, запросив выписку из индивидуального лицевого счёта. Также можно посетить клиентскую службу Отделения СФР по Башкортостану.

Для получения выплаты необходимо подать заявление в Социальный фонд либо в негосударственный пенсионный фонд, если ваши накопления формировались там.

Возникли вопросы? Звоните в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01. Операторы отвечают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Звонок бесплатный по всей России.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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