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Башкирию накроет мокрым снегом и сильным ветром

Башкирию накроет мокрым снегом и сильным ветром

19:10, 21 мар 2025

МЧС Башкирии предупреждает: 22 марта республику ждет резкое ухудшение погоды. Прогноз неутешительный - мокрый снег, гололед и шквалистый ветер.

Ожидается налипание снега на проводах и скользкие дороги. Температура воздуха ночью упадет до -8°, а днем едва достигнет отметки +5°.

Жителям республики советуют быть осторожнее и не выходить из дома без острой необходимости.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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