Башкирию накроет мокрым снегом и сильным ветром
19:10, 21 мар 2025
МЧС Башкирии предупреждает: 22 марта республику ждет резкое ухудшение погоды. Прогноз неутешительный - мокрый снег, гололед и шквалистый ветер.
Ожидается налипание снега на проводах и скользкие дороги. Температура воздуха ночью упадет до -8°, а днем едва достигнет отметки +5°.
Жителям республики советуют быть осторожнее и не выходить из дома без острой необходимости.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный