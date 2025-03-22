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В Чишминском районе Башкирии возобновлено движение по дороге Кара-Якупово – Петряево

В Чишминском районе Башкирии возобновлено движение по дороге Кара-Якупово – Петряево

12:46, 22 мар 2025

В Чишминском районе Башкирии возобновлено движение по трассе Кара-Якупово – Петряево с 18:30. Информацию подтвердили представители республиканского минтранса.

Дорога, включая мостовой переход через реку Уршак возле Петряево, была полностью перекрыта с вечера 19 марта. Запрет касался всех транспортных средств.

Из-за продолжающегося весеннего разлива вод временно закрыты ещё два дорожных участка в Иглинском и Стерлитамакском районах республики.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Чишминский район паводок
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