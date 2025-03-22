В Уфе 30 тысяч горожан вышли на санитарную пятницу

12:49, 22 мар 2025

В Уфе 21 марта состоялась общегородская уборка, проведенная в рамках традиционной "санитарной пятницы". По информации пресс-службы администрации города, в мероприятии приняли участие около 30 тысяч человек, включая сотрудников муниципалитета, министерств, различных предприятий и неравнодушных жителей.

Участники акции трудились на закрепленных территориях: очищали фасады зданий, разрыхляли снежные залежи и собирали накопившийся за зиму мусор. Коммунальщики с помощью 656 единиц специализированной техники проводили мойку улиц и остановок общественного транспорта.

В результате слаженной работы удалось привести в порядок более 4,2 млн кв. метров улично-дорожной сети. Из них почти 2 млн кв. метров пришлось на проезжую часть, около 1,8 млн кв. метров - на тротуары, а остальные 298 тысяч кв. метров составили газоны. С городских улиц вывезли 1076 кубометров мусора и 232 кубометра снега.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Уфы