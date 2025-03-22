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Жители Башкирии получат дополнительный выходной в марте

Жители Башкирии получат дополнительный выходной в марте

14:16, 22 мар 2025

Министерство труда Башкирии сообщило о дополнительном выходном дне для жителей республики в конце марта. Праздник Ураза-байрам, который в 2025 году приходится на воскресенье, 30 марта, станет причиной переноса нерабочего дня на понедельник, 31 марта.

В ведомстве также отметили, что согласно статье 120 ТК РФ, данный праздничный день не входит в число календарных дней отпуска. Это значит, что продолжительность ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отдыха сотрудников не сокращается.

Следующие продолжительные каникулы ожидают башкортостанцев уже в мае — с 1 по 4 число и с 8 по 11 мая.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выходные
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