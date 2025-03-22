В Башкирии дали неутешительный прогноз погоды

21:16, 22 мар 2025

В воскресенье, 23 марта, жителей Башкирии ожидает резкое похолодание. МЧС республики выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на ближайшие сутки.

Синоптики обещают переменную облачность. Ночью в отдельных районах выпадет небольшой снег, днем осадки прекратятся. Северный ветер к полудню сменится на западный, его скорость составит 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с в дневное время.

Ночная температура опустится до -3...-8°C, а в некоторых районах столбики термометров покажут -9...-14°C. Днем воздух прогреется до +1...+6°C. Видимость на дорогах сохранится хорошей, несмотря на ухудшение погодных условий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС