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В Башкирии можно оформить спецпособие за ребенка

В Башкирии можно оформить спецпособие за ребенка

21:39, 22 мар 2025

Неработающие родители в Башкирии теперь могут оформить специальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Информацию об этом сегодня распространило региональное Отделение СФР.

Выплата составит 11 619,4 рубля, но просто так её не получить. Семью проверят на реальную нуждаемость — специалисты изучат доходы всех членов семьи и имеющееся имущество. При этом родители должны иметь веские причины отсутствия заработка.

Оформить пособие можно двумя способами: либо лично посетив клиентскую службу СФР, либо дистанционно через портал Госуслуг.

Важный момент: придётся выбирать между этой выплатой и единым пособием — что выгоднее конкретно вашей семье. Получать одновременно оба варианта не получится.

Существуют и исключения из правил. Жители Башкирии, уволенные из-за закрытия организации или прекращения деятельности ИП, а также студенты очной формы обучения могут рассчитывать на пособие без проверки доходов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты пособия
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