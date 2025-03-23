Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Кто сможет получить автоматическую выплату на детей

Кто сможет получить автоматическую выплату на детей

15:15, 23 мар 2025

Соцфонд России объявил о нововведении в системе назначения детских пособий. Теперь семьям, уже получающим единое пособие на детей, при рождении ещё одного ребёнка не придётся подавать отдельное заявление – выплата будет назначена автоматически.

Согласно информации ведомства, при появлении новорождённого в семье, где уже есть получатели единого пособия, дополнительная проверка нуждаемости проводиться не будет. Система самостоятельно назначит выплату в проактивном режиме.

В Соцфонде уточнили, что размер пособия на новорождённого будет идентичен уже назначенным выплатам на старших детей и продлится на тот же период. Для удобства родителей предусмотрена возможность синхронизации выплат – в последний месяц получения пособия на одного ребёнка можно подать единое заявление сразу на всех детей, чтобы в дальнейшем получать средства одновременно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии можно оформить спецпособие за ребенка

Читайте также:

В Башкирии можно оформить спецпособие за ребенка
Автор: Семен Подгорный
Теги: пособия выплаты
Читайте также

Пособие на новорожденного: как его получить многодетной семье
Общество в Башкирии
Пособие на новорожденного: как его получить многодетной семье
Как получить максимальные выплаты на ребенка в Башкирии в 2023 году
Общество в Башкирии
Как получить максимальные выплаты на ребенка в Башкирии в 2023 году
Российским семьям приготовили солидную прибавку
Общество в Башкирии
Российским семьям приготовили солидную прибавку
В Башкирии единовременное пособие при рождении ребенка составило 28 300 рублей
Общество в Башкирии
В Башкирии единовременное пособие при рождении ребенка составило 28 300 рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok