Кто сможет получить автоматическую выплату на детей

15:15, 23 мар 2025

Соцфонд России объявил о нововведении в системе назначения детских пособий. Теперь семьям, уже получающим единое пособие на детей, при рождении ещё одного ребёнка не придётся подавать отдельное заявление – выплата будет назначена автоматически.

Согласно информации ведомства, при появлении новорождённого в семье, где уже есть получатели единого пособия, дополнительная проверка нуждаемости проводиться не будет. Система самостоятельно назначит выплату в проактивном режиме.

В Соцфонде уточнили, что размер пособия на новорождённого будет идентичен уже назначенным выплатам на старших детей и продлится на тот же период. Для удобства родителей предусмотрена возможность синхронизации выплат – в последний месяц получения пособия на одного ребёнка можно подать единое заявление сразу на всех детей, чтобы в дальнейшем получать средства одновременно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии можно оформить спецпособие за ребенка

Автор: Семен Подгорный