Некоторым пенсионерам поступят крупные выплаты

15:19, 23 мар 2025

Социальный фонд России анонсировал крупные денежные выплаты ветеранам и труженикам тыла к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Единовременные суммы от 55 до 80 тысяч рублей начислят уже в апреле 2025 года вместе с пенсией.

По указу президента России Владимира Путина, максимальную сумму в 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Такие же выплаты положены вдовам ветеранов, обладателям знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Выплату поменьше — 55 тысяч рублей — получат труженики тыла, проработавшие не менее полугода в период ВОВ (кроме работавших на оккупированных территориях). В эту же категорию попали награжденные орденами и медалями за труд в военное время, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских лагерей, тюрем и гетто.

В Башкирии такие выплаты ожидают более 7,5 тысяч граждан, среди которых 116 участников и инвалидов войны. Специалисты фонда подчеркивают — для получения денег не требуется подавать заявление, средства поступят автоматически.

Примечательно, что ветераны не лишатся своей ежегодной выплаты в 10 тысяч рублей, которую они получают каждый год к 9 мая — юбилейные средства будут начислены дополнительно к этой сумме.

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Автор: Семен Подгорный