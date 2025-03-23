Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Некоторым пенсионерам поступят крупные выплаты

Некоторым пенсионерам поступят крупные выплаты

15:19, 23 мар 2025

Социальный фонд России анонсировал крупные денежные выплаты ветеранам и труженикам тыла к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Единовременные суммы от 55 до 80 тысяч рублей начислят уже в апреле 2025 года вместе с пенсией.

По указу президента России Владимира Путина, максимальную сумму в 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Такие же выплаты положены вдовам ветеранов, обладателям знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Выплату поменьше — 55 тысяч рублей — получат труженики тыла, проработавшие не менее полугода в период ВОВ (кроме работавших на оккупированных территориях). В эту же категорию попали награжденные орденами и медалями за труд в военное время, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских лагерей, тюрем и гетто.

В Башкирии такие выплаты ожидают более 7,5 тысяч граждан, среди которых 116 участников и инвалидов войны. Специалисты фонда подчеркивают — для получения денег не требуется подавать заявление, средства поступят автоматически.

Примечательно, что ветераны не лишатся своей ежегодной выплаты в 10 тысяч рублей, которую они получают каждый год к 9 мая — юбилейные средства будут начислены дополнительно к этой сумме.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Российские пенсионеры могут получить до 411 тысяч рублей

Читайте также:

Российские пенсионеры могут получить до 411 тысяч рублей
Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты пенсии
Читайте также

Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в преддверии праздника
Общество в Башкирии
Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в преддверии праздника
Выплатят перед праздником: появилась приятная новость для пенсионеров
Общество в Башкирии
Выплатят перед праздником: появилась приятная новость для пенсионеров
В России введена новая денежная выплата для определенной категории пенсионеров
Экономика в Башкирии
В России введена новая денежная выплата для определенной категории пенсионеров
Решение принято: пенсионерам зачислят выплату с пятью нулями уже в январе
Общество в Башкирии
Решение принято: пенсионерам зачислят выплату с пятью нулями уже в январе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok