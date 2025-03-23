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В Башкирии наступает летняя погода

В Башкирии наступает летняя погода

22:07, 23 мар 2025

Башгидрометцентр сообщил 23 марта о погоде на начало последней недели месяца в республике.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 24 марта, значительных осадков не предвидится. Ночью температура составит от -7°C до -2°C, а днем воздух прогреется до +4°C...+9°C. Ветер будет слабым, переменных направлений. Во вторник, 25 марта, метеорологи обещают схожие погодные условия.

Тем временем паводковая ситуация в регионе остается напряженной. По информации МЧС от 23 марта, спасатели контролируют 18 случаев подтопления жилых участков, автомобильных дорог и других территорий в Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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