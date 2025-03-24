В Башкирии весна и лето будут аномальными

09:10, 24 мар 2025

Аномальное тепло накрыло Башкирию в конце марта 2025 года. По информации Башгидромета, среднесуточная температура превышает норму на целых четыре градуса, а воздух прогреется до +11°C в ближайшие дни. Метеорологи прогнозируют: необычные погодные условия могут продолжаться и дальше.

Снег тает с рекордной скоростью — такого раннего начала весны давно не наблюдалось в регионе. После тёплой зимы март продолжает удивлять жителей республики весенним теплом.

Синоптики Гисметео не видят причин для похолодания — по их прогнозам, апрель тоже порадует теплом. Днём столбики термометров будут показывать до +15 градусов, а ночью не опустятся ниже +9.

Но погодные качели могут обернуться проблемами летом. Специалисты предупреждают о возможных природных катаклизмах — от проливных дождей и града до ураганных ветров и наводнений. Не исключена и засуха.

Учёные напоминают о прошлогоднем лете, когда Башкирию и весь Южный Урал затопило из-за нескончаемых ливней. Тогда резко поднялся уровень рек, что привело к локальным подтоплениям.

Метеорологи отмечают — с каждым годом погода становится всё более непредсказуемой. Жителям республики советуют готовиться к любым экстремальным явлениям, которые может преподнести лето 2025 года.

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Автор: Семен Подгорный