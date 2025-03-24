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Семья из Нефтекамска пополнилась десятым ребенком

Семья из Нефтекамска пополнилась десятым ребенком

20:08, 24 мар 2025

В Нефтекамске семья Шмаковых пополнилась десятым ребенком — 15 марта на свет появился мальчик по имени Давид. Об этом сообщили представители пресс-службы госкомюстиции Республики Башкортостан.

Отец многочисленного семейства Михаил трудится водителем — профессию выбирал осознанно, чтобы иметь возможность больше времени проводить с детьми. Его супруга Ксения полностью посвятила себя воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства.

Семья Шмаковых славится не только количеством детей, но и музыкальными способностями. Старшая дочь Ангелина уже завершила обучение в музыкальной школе, освоив скрипку. Сын Марк продолжает музыкальное образование, осваивая сразу два инструмента — аккордеон и трубу. Младшие братья — Виталий, Григорий и Иосиф — тоже обучаются в музыкальной школе, все трое играют на трубе. Дети регулярно принимают участие в различных творческих состязаниях от городского до всероссийского масштаба, откуда нередко возвращаются с призами.

В свободное время Шмаковы предпочитают активный отдых на природе. Зимой они любят всей семьей гулять по лесу, кататься на лыжах и тюбингах. Родители отмечают, что старшие дети не только хорошо учатся и занимаются творчеством, но и активно помогают по дому: готовят еду, чистят снег возле дома, строят горки для младших братьев и сестер, а также помогают с другими домашними делами.

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У многодетных родителей из Башкирии родился десятый ребенок

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск
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