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В Башкирии отказались платить беременным школьницам 100 тысяч рублей

В Башкирии отказались платить беременным школьницам 100 тысяч рублей

20:11, 24 мар 2025

В Башкирии не будут вводить единовременные выплаты для беременных учениц и студенток, как это сделали в Орловской области. Об этом сообщил РБК Уфа со ссылкой на заявление министра труда республики Ленары Ивановой, сделанное 24 марта 2025 года.

В Орловской области с января 2025 года начала действовать программа, по которой беременные девушки, обучающиеся очно в школах, колледжах и вузах, могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей после постановки на учет. Губернатор Андрей Клычков представил эту инициативу как дополнительную меру социальной поддержки населения региона, подчеркнув, что это не должно становиться поводом для скандальных публикаций в СМИ.

Власти Башкирии решили не следовать примеру орловских коллег и не планируют внедрять аналогичные меры поддержки для беременных учащихся на территории республики.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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