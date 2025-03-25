В Башкирии придет аномальное тепло

09:17, 25 мар 2025

В Башкирии зафиксирована значительная температурная аномалия — вторая декада марта оказалась на 7 градусов теплее обычного, что уже спровоцировало ранний ледоход и паводок. Об этом сообщают специалисты Башгидромета.

По информации метеорологов, необычно высокая температура сохранится и в ближайшие дни, хотя аномалия несколько снизится до 4-5 градусов выше нормы. Ночные показатели термометров изменятся с -2...-7°C до +1...-4°C, а дневные повысятся с +4...+9°C до +7...+12°C.

Синоптики отмечают важный климатический момент — скорый переход среднесуточных температур через нулевую отметку. Когда и днем, и ночью температура будет держаться выше нуля, официально наступит метеорологическая весна 2025 года.

В настоящее время республика находится под влиянием антициклона, поэтому осадков в ближайшие дни не ожидается. Аномально теплая погода сохранится до конца недели по всей территории Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный