С 1 апреля повысятся пенсии у 4,2 млн россиян

09:51, 25 мар 2025

В России с 1 апреля 2025 года произойдет индексация социальных пенсий на 14,75%. Повышение затронет 4,2 миллиона граждан, сообщают в Пенсионном фонде. Среди них около 3,5 миллиона человек — получатели социальных пенсий, а 700 тысяч находятся на государственном пенсионном обеспечении.

Индексация проводится из-за увеличения прожиточного минимума пенсионера. Тем гражданам, у которых даже после повышения размер пенсии окажется ниже прожиточного минимума в их регионе проживания, будет дополнительно назначена социальная доплата до необходимого уровня.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Некоторым пенсионерам поступят крупные выплаты

Автор: Семен Подгорный