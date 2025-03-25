С 1 апреля повысятся пенсии у 4,2 млн россиян
09:51, 25 мар 2025
В России с 1 апреля 2025 года произойдет индексация социальных пенсий на 14,75%. Повышение затронет 4,2 миллиона граждан, сообщают в Пенсионном фонде. Среди них около 3,5 миллиона человек — получатели социальных пенсий, а 700 тысяч находятся на государственном пенсионном обеспечении.
Индексация проводится из-за увеличения прожиточного минимума пенсионера. Тем гражданам, у которых даже после повышения размер пенсии окажется ниже прожиточного минимума в их регионе проживания, будет дополнительно назначена социальная доплата до необходимого уровня.
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Автор: Семен Подгорный