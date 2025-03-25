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В Башкирии прогнозируется благоприятная погода

В Башкирии прогнозируется благоприятная погода

21:12, 25 мар 2025

Весна берёт своё —в Башкирии будет тепло и без осадков. По информации Госкомитета РБ по ЧС, со ссылкой на Башгидромет, 26 марта республику ждёт солнечная погода.

Синоптики прогнозируют южный ветер, который будет дуть со скоростью 2-7 м/с, днём местами усилится до 12 м/с.

Ночью температура воздуха составит 0...-5°C, в отдельных районах похолодает до -10°C. Зато днём воздух прогреется до комфортных +5...+10°C.

Автомобилистам стоит быть внимательнее: ночью и утром на дорогах возможна дымка, которая снизит видимость до 1-2 км.

Уфимцам обещают ночью 0...-2°C, на окраинах города до -5°C. Днём в столице республики потеплеет до +7...+9°C при южном ветре 2-7 м/с.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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