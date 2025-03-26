В Башкирии прогнозируются погодные аномалии в апреле и начале мая

09:12, 26 мар 2025

Погодные сюрпризы накрыли Башкирию — весна наступила на две недели раньше обычного срока. По информации Башгидромета, аномальное тепло до +12 градусов ожидается уже в конце марта.

Апрель продолжит удивлять жителей региона. Первая половина месяца принесёт переменчивую погоду с осадками. Согласно прогнозу Гисметео, дожди пройдут с 9 по 13 апреля, а затем с 16 по 20 апреля. До 20 апреля температура днем будет держаться в пределах +10...+13 градусов, а ночью показатели в первой декаде составят +3...+4 градуса.

К концу апреля станет ещё теплее — ночью температура поднимется до +10, а днём воздух прогреется до +16 градусов. Май также порадует комфортной погодой со средней температурой около +13 градусов. Это соответствует климатической норме.

Метеорологи связывают преждевременное наступление весны с глобальным потеплением. Природа уже отреагировала на изменения — таяние снега и ледоход в регионе начались уже в 20-х числах марта вместо традиционного апреля. Стоит отметить, что прошедшая зима также выдалась необычно мягкой — экстремально низких температур, характерных для предыдущих сезонов, практически не наблюдалось.

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Автор: Семен Подгорный