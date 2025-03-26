Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Семь жителей Башкортостана отмечены наградами по указу Путина

Семь жителей Башкортостана отмечены наградами по указу Путина

09:18, 26 мар 2025

Владимир Путин подписал указ о награждении семи жителей Республики Башкортостан. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медицинскую сферу региона отметили особо — звания "Заслуженный врач России" удостоились сразу два специалиста: Рустем Аюпов, занимающий должность заместителя главного врача Республиканского онкологического диспансера, и Елена Стрельникова — заместитель руководителя Республиканской станции переливания крови.

В списке отличившихся также Анас Валиуллин из администрации Иглинского района, получивший звание "Заслуженный работник местного самоуправления РФ", и преподаватель уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта Сергей Крикунов, ставший "Заслуженным учителем РФ".

Не обошли стороной и представителей рабочих профессий: токарю НПП "Буринтех" Флориту Хавизову вручили Почетную грамоту Президента РФ, а слесарь ООО "Теплосеть" Ражап Сиргалин отмечен знаком отличия "За наставничество". Благодарностью Президента России награждена Индира Асадуллина — художественный руководитель музыкально-литературного лектория Башгосфилармонии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Балтачевского района Башкирии, воспитывающей 13 детей

Читайте также:

Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Балтачевского района Башкирии, воспитывающей 13 детей
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Балтачевского района Башкирии, воспитывающей 13 детей
Общество в Башкирии
Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Балтачевского района Башкирии, воспитывающей 13 детей
Башкирия вводит новую меру поддержки: 100 тыс. рублей для контрактников СВО
Политика в Башкирии
Башкирия вводит новую меру поддержки: 100 тыс. рублей для контрактников СВО
Путин поднял пособие опекунам детей с инвалидностью
Россия/мир
Путин поднял пособие опекунам детей с инвалидностью
Путин увеличил численность Вооруженных сил России до 1,5 млн военнослужащих
Россия/мир
Путин увеличил численность Вооруженных сил России до 1,5 млн военнослужащих


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok