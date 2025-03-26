Семь жителей Башкортостана отмечены наградами по указу Путина

09:18, 26 мар 2025

Владимир Путин подписал указ о награждении семи жителей Республики Башкортостан. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медицинскую сферу региона отметили особо — звания "Заслуженный врач России" удостоились сразу два специалиста: Рустем Аюпов, занимающий должность заместителя главного врача Республиканского онкологического диспансера, и Елена Стрельникова — заместитель руководителя Республиканской станции переливания крови.

В списке отличившихся также Анас Валиуллин из администрации Иглинского района, получивший звание "Заслуженный работник местного самоуправления РФ", и преподаватель уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта Сергей Крикунов, ставший "Заслуженным учителем РФ".

Не обошли стороной и представителей рабочих профессий: токарю НПП "Буринтех" Флориту Хавизову вручили Почетную грамоту Президента РФ, а слесарь ООО "Теплосеть" Ражап Сиргалин отмечен знаком отличия "За наставничество". Благодарностью Президента России награждена Индира Асадуллина — художественный руководитель музыкально-литературного лектория Башгосфилармонии.

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Автор: Семен Подгорный