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Ждите новое половодье: синоптики Башкирии прогнозируют вторую волну паводка

Ждите новое половодье: синоптики Башкирии прогнозируют вторую волну паводка

15:37, 26 мар 2025

Метеослужба Башкортостана предупреждает о приближении второй волны паводка в регионе. Информацию об этом озвучил врио руководителя Башгидрометцентра Алексей Перонко во время трансляции на телеканале БСТ. По прогнозам экспертов, предстоящее повышение уровня воды будет не таким серьезным, как предыдущее.

Специалист отметил, что необычно раннее начало половодья связано с исключительно теплыми зимними месяцами. Температурные показатели превысили нормативные значения на 4-6 градусов, а мартовские температуры оказались выше средних на 6-8 градусов. Катализатором паводковой ситуации стали интенсивные осадки в середине марта, совпавшие с резким повышением температуры.

Согласно данным Башгидрометцентра, в ближайшее время ожидается установление постоянных положительных температур. При этом метеорологи советуют автомобилистам не спешить с заменой зимних шин на летние - для безопасной "переобувки" транспортных средств необходима стабильная среднесуточная температура около +5 градусов на протяжении нескольких дней.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: паводок
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