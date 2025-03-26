В Башкирию ворвется резкое потепление

21:19, 26 мар 2025

Жителей Башкирии ждёт резкое потепление — воздух прогреется до +12 градусов в ближайшие дни.

По информации Башгидромета, 27 марта осадков не ожидается, а дневная температура составит от +7 до +12 градусов.

Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов. Ветер умеренной силы будет дуть с юга и юго-востока.

Синоптики отмечают, что такая же погода сохранится и 28 марта. Весеннее тепло, нетипичное для конца марта, больше характерно для апреля.

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Автор: Семен Подгорный