В Башкирию ворвется резкое потепление
21:19, 26 мар 2025
Жителей Башкирии ждёт резкое потепление — воздух прогреется до +12 градусов в ближайшие дни.
По информации Башгидромета, 27 марта осадков не ожидается, а дневная температура составит от +7 до +12 градусов.
Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов. Ветер умеренной силы будет дуть с юга и юго-востока.
Синоптики отмечают, что такая же погода сохранится и 28 марта. Весеннее тепло, нетипичное для конца марта, больше характерно для апреля.
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Автор: Семен Подгорный
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