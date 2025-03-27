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Мишустин объявил о налоговом кешбэке для малоимущих семей с детьми

Мишустин объявил о налоговом кешбэке для малоимущих семей с детьми

09:58, 27 мар 2025

Семьи с двумя и более детьми смогут получать ежегодный "налоговый кешбэк" начиная с 2026 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время своего ежегодного отчета перед Госдумой, который проходит сегодня.

Новая мера поддержки затронет родителей, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов. Для таких семей ставка НДФЛ будет снижена до 6%. Фактически это означает, что малоимущие семьи с детьми смогут возвращать 7% из стандартных 13% налога на доходы физических лиц, уплаченного за предыдущий год.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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