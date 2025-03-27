В Башкирии резко подскачет температура
22:11, 27 мар 2025
Башкирию накроет волна тепла. По информации местного Гидрометцентра, в регионе ожидается нетипичное для конца марта потепление.
В пятницу столбики термометров поднимутся до отметки +12°C. Ночью температура будет колебаться от 0 до -5 градусов, а днем воздух прогреется до +7...+12°C. Осадков синоптики не прогнозируют.
Ветер будет дуть с юга и юго-востока, его сила останется умеренной. Такая погода сохранится в регионе в ближайшие дни.
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Автор: Семен Подгорный