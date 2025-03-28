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Весна пришла: В Башкирии ожидается потепление до +13°C

Весна пришла: В Башкирии ожидается потепление до +13°C

09:19, 28 мар 2025

Жители Башкирии могут радоваться: синоптики обещают теплые и сухие выходные. По информации Башгидромета, в регионе установится комфортная погода с минимумом осадков и повышением температуры до +13°C.

Уже сегодня, 28 марта, небо над республикой будет ясным. Днем столбик термометра доберется до отметки +12°C.

Выходные порадуют еще более приятной погодой. В субботу, 29 марта, осадков не предвидится, а южный ветер принесет теплый воздух. Ночью температура опустится до -5°C, но днем воздух прогреется до +13°C.

Воскресенье, 30 марта, также обещает быть теплым и сухим.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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