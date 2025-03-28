Стало известно какая погода ожидается в Башкирии весной и летом 2025 года

09:23, 28 мар 2025

В Башкирии наблюдается необычно теплая погода для марта. По информации Башгидромета, к концу месяца температура в республике поднимется до +13 градусов, что существенно превышает климатическую норму.

Весенние сюрпризы продолжатся и в следующем месяце. Согласно предварительным данным от специалистов Гисметео, апрель в регионе будет также отличаться повышенными температурами — днем столбики термометров будут показывать до +17 градусов, а ночью воздух не будет опускаться ниже +10.

Однако метеорологи не исключают, что летний сезон принесет Башкирии целый комплекс природных катаклизмов. На территории республики могут наблюдаться интенсивные осадки, выпадение града, сильные порывы ветра, а также локальные затопления и периоды засухи.

Эти прогнозы не беспочвенны — в последние годы на территории России фиксируется увеличение экстремальных погодных явлений. В некоторых частях страны происходят ураганы и ливневые дожди, а другие регионы страдают от отсутствия осадков.

Прошлогодний опыт Башкирии подтверждает тревожную тенденцию: летом 2024 года республика столкнулась с обильными дождями, которые спровоцировали резкое повышение уровня воды в реках и привели к подтоплениям в отдельных районах. Учитывая растущую непредсказуемость климатических условий, жителям региона следует быть готовыми к нестандартным погодным сценариям и в текущем году.

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Автор: Семен Подгорный