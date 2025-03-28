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Пенсионеры могут получить крупную единовременную выплату

Пенсионеры могут получить крупную единовременную выплату

09:43, 28 мар 2025

Социальный фонд России информирует о возможности для пенсионеров получить все свои пенсионные накопления единым платежом вместо ежемесячных выплат. Эта опция доступна уже сейчас для граждан, достигших пенсионного возраста.

Чтобы узнать размер своих накоплений, достаточно запросить выписку из индивидуального лицевого счёта через портал Госуслуги. Там же можно увидеть, какая организация выступает вашим страховщиком.

На единовременную выплату могут рассчитывать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет при условии, что размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. В 2025 году этот минимум установлен на уровне 15 250 рублей, а значит, пороговое значение составляет 1 525 рублей.

Калькуляция проста: допустим, у пенсионера накопилось 300 000 рублей. По закону, эта сумма должна выплачиваться в течение 270 месяцев (22,5 года). Если разделить 300 000 на 270, получится 1 111 рублей в месяц. Поскольку эта сумма меньше порогового значения в 1 525 рублей, пенсионер вправе получить все накопления единовременно.

Если же расчётная сумма ежемесячной выплаты превысит пороговое значение, накопительная пенсия будет назначена в виде регулярных платежей.

Для оформления единовременной выплаты необходимо обратиться в клиентскую службу Соцфонда или в свой негосударственный пенсионный фонд, где хранится накопительная часть пенсии.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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