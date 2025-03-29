Пенсионерам Башкирии сообщили, когда поступит повышенный размер пенсии

10:18, 29 мар 2025

В Башкирии с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,75%. Прибавку получат свыше 104 тысяч жителей республики, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Повышение коснется граждан не имеющих необходимого трудового стажа для страховой пенсии, а также лиц с инвалидностью и потерявших кормильца.

Выплаты через почтовые отделения начнутся по стандартному графику – с 3 апреля. При этом пенсионеры, получающие средства на банковские карты 12 числа, из-за выходного дня увидят поступления раньше – уже 10 апреля.

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Автор: Семен Подгорный