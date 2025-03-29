Жителей Башкирии ожидают климатические аномалии в ближайшие месяцы
10:24, 29 мар 2025
Весна 2025 года в Башкирии бьёт температурные рекорды. Необычно тёплый март вызвал преждевременный паводок. Это привело к затоплению ряда территорий. По данным Башгидромета, в конце марта столбики термометров поднимутся до +13 градусов, что существенно выше климатической нормы.
Прогнозы Гисметео на апрель также обещают нетипичное тепло. Днем температура повысится до +17 градусов, а ночью не опустится ниже +10. Прошедшая зима также отличилась аномально высокими средними температурами.
Метеорологи предупреждают, что лето 2025 года может принести жителям республики немало сюрпризов. Специалисты прогнозируют возможность экстремальных погодных явлений: от сильной жары до проливных дождей. В регионе высока вероятность наводнений, засух, града и ураганов.
Прогноз погоды для Башкирии (март-апрель 2025)
|Период
|Дневная температура
|Ночная температура
|Погодные условия
|Начало марта
|-5°...-1°
|-10°...-8°
|Пасмурно, небольшой снег
|Середина марта
|1°...4°
|-6°...2°
|Переменная облачность, местами осадки
|Конец марта
|7°...13°
|-1°...2°
|Преимущественно ясно35
|Начало апреля
|4°...12°
|-3°...3°
|Переменная облачность, возможны осадки
|Середина апреля
|10°...13°
|0°...1°
|Переменная облачность, небольшие осадки
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