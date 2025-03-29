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Жителей Башкирии ожидают климатические аномалии в ближайшие месяцы

Жителей Башкирии ожидают климатические аномалии в ближайшие месяцы

10:24, 29 мар 2025

Весна 2025 года в Башкирии бьёт температурные рекорды. Необычно тёплый март вызвал преждевременный паводок. Это привело к затоплению ряда территорий. По данным Башгидромета, в конце марта столбики термометров поднимутся до +13 градусов, что существенно выше климатической нормы.

Прогнозы Гисметео на апрель также обещают нетипичное тепло. Днем температура повысится до +17 градусов, а ночью не опустится ниже +10. Прошедшая зима также отличилась аномально высокими средними температурами.

Метеорологи предупреждают, что лето 2025 года может принести жителям республики немало сюрпризов. Специалисты прогнозируют возможность экстремальных погодных явлений: от сильной жары до проливных дождей. В регионе высока вероятность наводнений, засух, града и ураганов.

Прогноз погоды для Башкирии (март-апрель 2025)

Период Дневная температура Ночная температура Погодные условия
Начало марта -5°...-1° -10°...-8° Пасмурно, небольшой снег
Середина марта 1°...4° -6°...2° Переменная облачность, местами осадки
Конец марта 7°...13° -1°...2° Преимущественно ясно35
Начало апреля 4°...12° -3°...3° Переменная облачность, возможны осадки
Середина апреля 10°...13° 0°...1° Переменная облачность, небольшие осадки

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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