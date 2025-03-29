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Циклон принесет плохую погоду в Башкирию

Циклон принесет плохую погоду в Башкирию

21:23, 29 мар 2025

Синоптики Башгидромета сообщают о надвигающихся осадках в Башкирии.

30 марта ожидается дождь, местами умеренный. Температура днем поднимется до +7...+12°C, ночью опустится до -5°C. Ветер юго-восточный и восточный, умеренной силы.

31 марта интенсивность осадков возрастет. Жителям республики рекомендуется быть готовыми к ухудшению погодных условий и планировать свои дела с учетом прогноза.

Прогноз погоды для Башкирии (март-апрель 2025)

Период Дневная температура Ночная температура Погодные условия
Начало марта -5°...-1° -10°...-8° Пасмурно, небольшой снег
Середина марта 1°...4° -6°...2° Переменная облачность, местами осадки
Конец марта 7°...13° -1°...2° Преимущественно ясно
Начало апреля 4°...12° -3°...3° Переменная облачность, возможны осадки
Середина апреля 10°...13° 0°...1° Переменная облачность, небольшие осадки

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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