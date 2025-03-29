Циклон принесет плохую погоду в Башкирию

21:23, 29 мар 2025

Синоптики Башгидромета сообщают о надвигающихся осадках в Башкирии.

30 марта ожидается дождь, местами умеренный. Температура днем поднимется до +7...+12°C, ночью опустится до -5°C. Ветер юго-восточный и восточный, умеренной силы.

31 марта интенсивность осадков возрастет. Жителям республики рекомендуется быть готовыми к ухудшению погодных условий и планировать свои дела с учетом прогноза.

Прогноз погоды для Башкирии (март-апрель 2025)

Период Дневная температура Ночная температура Погодные условия Начало марта -5°...-1° -10°...-8° Пасмурно, небольшой снег Середина марта 1°...4° -6°...2° Переменная облачность, местами осадки Конец марта 7°...13° -1°...2° Преимущественно ясно Начало апреля 4°...12° -3°...3° Переменная облачность, возможны осадки Середина апреля 10°...13° 0°...1° Переменная облачность, небольшие осадки

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный