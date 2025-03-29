Циклон принесет плохую погоду в Башкирию
21:23, 29 мар 2025
Синоптики Башгидромета сообщают о надвигающихся осадках в Башкирии.
30 марта ожидается дождь, местами умеренный. Температура днем поднимется до +7...+12°C, ночью опустится до -5°C. Ветер юго-восточный и восточный, умеренной силы.
31 марта интенсивность осадков возрастет. Жителям республики рекомендуется быть готовыми к ухудшению погодных условий и планировать свои дела с учетом прогноза.
Прогноз погоды для Башкирии (март-апрель 2025)
|Период
|Дневная температура
|Ночная температура
|Погодные условия
|Начало марта
|-5°...-1°
|-10°...-8°
|Пасмурно, небольшой снег
|Середина марта
|1°...4°
|-6°...2°
|Переменная облачность, местами осадки
|Конец марта
|7°...13°
|-1°...2°
|Преимущественно ясно
|Начало апреля
|4°...12°
|-3°...3°
|Переменная облачность, возможны осадки
|Середина апреля
|10°...13°
|0°...1°
|Переменная облачность, небольшие осадки
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Автор: Семен Подгорный