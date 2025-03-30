Загадочная зараза бродит по России
14:23, 30 мар 2025
В России зафиксировали случаи неизвестного вирусного заболевания, сопровождающегося высокой температурой и кашлем с кровью. Об этом 30 марта сообщили некоторые информационные источники.
Ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор, передает "Московский комсомолец". Специалисты ведомства рассматривают версию о том, что за новый вирус могли ошибочно принять туберкулез. Также эксперты не исключают, что речь может идти о тяжелых формах коронавирусной инфекции или гриппа. Проводится дополнительное расследование для точного определения природы заболевания.
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Автор: Семен Подгорный
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