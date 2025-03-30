Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Загадочная зараза бродит по России

Загадочная зараза бродит по России

14:23, 30 мар 2025

В России зафиксировали случаи неизвестного вирусного заболевания, сопровождающегося высокой температурой и кашлем с кровью. Об этом 30 марта сообщили некоторые информационные источники.

Ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор, передает "Московский комсомолец". Специалисты ведомства рассматривают версию о том, что за новый вирус могли ошибочно принять туберкулез. Также эксперты не исключают, что речь может идти о тяжелых формах коронавирусной инфекции или гриппа. Проводится дополнительное расследование для точного определения природы заболевания.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Заболеваемость респираторными инфекциями в Башкирии выросла на 2,2% за неделю
Здравоохранение в Башкирии
Заболеваемость респираторными инфекциями в Башкирии выросла на 2,2% за неделю
В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
Человек и закон в Башкирии
В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
В Башкирии у прибывшего из-за рубежа ребенка выявили вирус кори
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии у прибывшего из-за рубежа ребенка выявили вирус кори
Пенсионерам Башкирии сообщили, когда поступит повышенный размер пенсии
Общество в Башкирии
Пенсионерам Башкирии сообщили, когда поступит повышенный размер пенсии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok