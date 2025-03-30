Башкирию ждёт настоящее летнее тепло

20:18, 30 мар 2025

В начале недели жителей Башкирии ждёт почти летнее тепло. Синоптики Башгидромета сообщают, что 31 марта воздух днём прогреется до +8...+13 градусов, ночью термометры покажут показателях от -2 до +3.

Местами пройдут небольшие дожди, на юге - умеренные. Ветер сменит направление с южного на северное.

А уже 1 апреля установится по-настоящему тёплая погода — термометры покажут от +10 до +15 градусов. Осадков в этот день не предвидится.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС